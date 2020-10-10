Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kanser teşhisini biyopsi yerine basit kan tahlili ile yapabilen “likit biyopsi” çalışmasının ürün hâline getirilip 2021’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Teknokent’te kurulu Mikro Biyosistemler Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Külah, Mikro Biyosistemlerin ODTÜ’nün bir spin-off şirketi olarak 2015’te kurulduğunu anlattı. Şirkette yer alan araştırmacıların, Türkiye’de likit biyopsi platformu geliştirmek üzere yola çıktığını vurgulayan Külah, bu kapsamda ülkenin ilk derin teknoloji “Deep Tech” fonu olan Diffusion Capital Partners’dan (DCP) tohum yatırımı aldıklarını söyledi. Külah “Likit biyopside, hastadan sadece kan örneği alınır ve doku biyopsisi gibi bir cerrahi müdahale gerektirmediğinden hastaya güvenli, acısız ve maliyet-etkin bir çözüm sunar. Geliştirdiğimiz sistemin farklı kanser tiplerinde etkinliğini araştırmak için yurt içinde ve yurt dışında önemli kanser merkezleriyle iş birliği içindeyiz” dedi.