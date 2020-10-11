Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak olan öğretmenlere, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.
Bakan Selçuk'tan ilk zil öncesi öğretmenlere çağrı
11.10.2020 - 14:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." dedi.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,öğretmenlere çağrı,
738140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/738140.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER