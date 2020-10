Türkiye Gazetesi

Çankırı’da Tüney Şehit Mehmet Demir Ortaokulu’nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. Bugün eğitim-öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül’den sonra geldiklerini dile getiren Bakan Selçuk “Şu an Çankırı’nın bir köy okulundayız ve hep birlikte bu okulumuzdaki çocuklarımızla, öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp ‘bugün için neler yapabiliriz?’ sorusunun cevabını arıyoruz. Çocukların ana mecraları EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Tabletlerin dağıtımı ile ilgili de kriterleri daha önce açıklamıştık. Bu kriterler doğrultusunda iller, okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek" dedi.

YENİ DESTEK MERKEZLERİ GELİYOR

"Sadece bununla kalmıyoruz" diye sözlerine sürdüren Selçuk, şöyle devam etti: Biliyorsunuz; 13 bine yakın ‘EBA Destek Merkezi’ kurduk. ‘EBA Destek Merkezleri’nde her birinde 8-10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil, ‘EBA Destek Merkezi’ her okula, evine yakın olana başvurup bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Orada öğretmenlerimizde var. Onlar da yardımcı olurlar. Yani biz evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı daha sınırlı olan çocuklarımız için de 13 bine yakın ‘EBA Destek Merkezi’ni Türkiye'de bir ay içerisinde hayata geçirdik ekip arkadaşlarımızla. Bu anlamda da bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dahil olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.