Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bu yıl dördüncüsü verilen "YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride takdim edildi. "YÖK Üniversite Sanayi İşbirliği Ödülü", TPAO ve İTÜNOVA TTO arasında "Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi Açık Deniz Emniyeti ve Acil Durum İleri Eğitimlerinin Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi" iş birliği projesinin oldu. Türkiye'nin sondaj gemilerindeki akredite teknoloji eğitimleri dünyaya açılacak. TPAO ve İTÜNOVA arasında uygulanan üniversite-sanayi iş birliği modeli, bu alanda yürütülen projeler arasında pek çok açıdan örnek teşkil ediyor. Bu iş birliği sayesinde, Türkiye'de denizcilik alanında akredite edilecek yüksek teknoloji içerikli eğitim altyapısı, özellikle petrol ve doğalgaz endüstrisinde küresel düzeyde faaliyet gösteren firmalara açılacak. Proje tamamlandığında, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye'nin OPITO onaylı ilk eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacak ve öncü bir rol oynayacak. Özellikle, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ve Doğu Akdeniz bölgesinde son yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde, bu nitelikte uluslararası bir eğitim-belgelendirme tedarikçisinin Türkiye'de yapılandırılması büyük önem taşıyor. Üniversite-sanayi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje tamamlandığında, sondaj gemilerinde kullanılan sensör, sismik araştırma yazılımları gibi yüksek teknolojilerin millî imkânlarla geliştirilmesinin de önü açılacak. Akademisyenlerin sondaj gemilerinde kullanılacak teknolojilerle ilgili ülkede oluşan bilgi birikimi sayesinde yeni millî ve yerli teknolojiler geliştirmeleri için uygun bir platform sağlanmış olacak. İş birliğiyle ayrıca Türkiye'nin millî gemilerinde yerli teknolojilerin daha yüksek oranda kullanımına katkı sağlanacak.

Teknolojik bilgi birikimi yükselecek

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, petrol ve doğalgaz sektöründe insan kaynağı desteği sağlayan firmaların eğitim ve belgelendirme süreçlerinde önemli bir bölgesel çözüm ortağı olacak. Özellikle sondaj gemilerindeki deniz üstünde ve deniz altında zorlu geçen yüksek teknoloji eğitimlerinin yurt dışı yerine Türkiye'de verilmeye başlamasıyla petrol ve doğalgaz gibi alanlarda ülkenin hem akademik ve teknolojik bilgi birikimi yükselecek hem de ekonomiye büyük katkı sağlanacak. Bunların yanında bölgede faaliyet gösteren büyük çaplı firmaların teknolojik gelişmelere bağlı eğitim talepleri karşılanacak ve Türkiye'de bu konulardaki akademik çalışmalar da yeni boyutlara taşınacak. Bu da küresel olarak büyük önem taşıyan petrol ve doğalgaz gibi alanlarda Türkiye'ye değer, ekonomiye katkı sağlayacak.