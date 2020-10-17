Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulun AR-GE biriminde üç öğretmen ve iki öğrenci tarafından yolda giderken elleri dezenfekte etmenin güç olduğu düşüncesinden hareketle proje hazırlandı. Buna göre, aracın motor kısmında bulunan cam suyu tankı revize edilerek ikiye bölünüyor. Tankın bir bölümüne cam suyu, diğer kısmına da dezenfektan konuluyor. Araç içine kurulan sistem sayesinde anahtar yardımıyla devreye giren aparat hem aracın dezenfekte edilmesini hem de sürücü ve yolcuların ellerini temizlemesini sağlıyor. Ayrıca torpido gözüne yerleştirilecek sistemle buraya konulan maske, anahtar gibi eşyalar da dezenfekte edilebiliyor. Özellikle seyir hâlindeki araçlarda sürücünün elini dezenfekte etmesini kolaylaştıracak çalışmayı tescil ettiren öğretmenler, patent başvurusunda bulundu. Projenin ilerleyen aşamalarında ise sistemin toplu taşıma araçlarına entegre edilmesi planlanıyor.