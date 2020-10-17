YÖK: Vakıf Üniversitelerinin Tıp Fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirildi
YÖK: Vakıf Üniversitelerinin Tıp Fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirildi
17.10.2020 - 12:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YÖK: Vakıf Üniversitelerinin Tıp Fakültesi kurabilmeleri için kendisine ait hastanesi olma şartı getirildi
Etiketler : YÖK,
739618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/739618.aspx
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