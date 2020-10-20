Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 2 Kasım pazartesi günü ortaokul ve liselerin açılacağını ifade etti. Selçuk, “Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz. Sağlıkla ve güvenle” ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk: “2 Kasım pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz”
20.10.2020 - 21:44 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz. 2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz” dedi.
Etiketler : bakan selçuk,okul,davet,
740399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/740399.aspx
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