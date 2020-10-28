Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Excel İletişim ve Algı Yönetimi, iletişim sektörüne değer katacak, nitelikli gençleri sektöre kazandırmak hedefiyle Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ile önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol çerçevesinde, Excel İletişim ve Algı Yönetimi, üniversite öğrencisi genç iletişimci adaylarına eğitim ve istihdam desteği sağlayacak. İş birliği kapsamında Excel İletişim ve Algı Yönetimi, Fakültenin 2. sınıf öğrencilerine Bahar döneminde Medya İlişkileri dersi kapsamında bir atölye düzenleyecek. Pazarlama Halkla İlişkileri dersi kapsamında ise öğrencilere pazarlama temelli halkla ilişkiler uygulamaları örnek analizlerle aktarılacak. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine ajans bünyesinde staj ve istihdam imkânı da sunulacak.

"Destek vermeye hazırız"

Excel İletişim ve Algı Yönetimi’nin her zaman sektöre ve geleceğin iletişimcilerine katkı sağlamak hedefiyle hareket ettiğini söyleyen Excel İletişim ve Algı Yönetimi CEO’su Burçak Taşkın Yurdakul “Akademik iş birlikleri hem sektörümüz hem de bizim için çok değerli. Sektörümüzün donanımlı gençlere ihtiyacı var. Bu çerçevede öğrencilerin desteklenmesi ve staj imkânlarıyla pratik anlamda gelişimlerine destek olunması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda yarının iletişimcilerine elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Öğrenciyken edinilen deneyimler mezuniyet sonrası gençlerin önünde bambaşka kapılar açabiliyor. Daha önce de farklı üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri neticesinde birçok nitelikli genci sektöre kazandırdık. Hedefimiz daha çok gencimize faydalı olabilmek, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde genç iletişimcilerin gelişimine katkıda bulunacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.



Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Çınarlı ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Türkiye’de iletişim sektörünün önde gelen ajanslarından olan Excel İletişim ve Algı Yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol ile öğrencilerimiz seçtikleri meslek açısından önemli bir alanda kazandıkları teorik birikimlerinin üzerine pratik çalışmaları da katabilecekler ve bunu bir sertifika ile de belgeleyebilecekler. Ayrıca staj imkanları ve istihdam alanında verilecek destek, mezunlarımızın kariyer planlarında şimdiden bir basamak daha yukarıya çıkmalarını sağlayacaktır. Excel İletişim ve Algı Yönetimi ile Fakültemizin bu değerli işbirliğinin daha da gelişerek devam etmesini diliyorum.