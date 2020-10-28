Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2500 metrekarelik alan üzerine 430 metrekare olarak inşa edilen 6 katlı Kur’an kursu, 7 adet sınıf, 17 kişilik derslikleri ve 19 yatakhane ile hizmet veriyor. 110 öğrenci kapasiteli Tahiroğlu Yatılı Kur’an Kursunda öğrencilere her gün üç öğün yemek veriliyor.

Geçtiğimiz sene 30 hafızın yetiştiği kursta, bu yıl pandemi sebebiyle 60 öğrenci bulunuyor. Pandemi sonrası tam kapasite ile 110 öğrencinin eğitim almasının hedeflendiği Kur’an kursunda, başta Afrika olmak üzere farklı ülkelerden gelen öğrencilere de hafızlık eğitimi veriliyor. Milli Eğitim müfredatına uygun olarak eğitimin verildiği Kur’an kursunda, orta okul ve lise dengi hafızlar yetiştiriliyor. Buna göre hazırlanan programda hafızlık, okul dersleri ve hazırlık dersleriyle birlikte yürütülüyor. Kur’an kursunda, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için teknolojik imkânlar da kullanılıyor. Kur’an kursu ihtiyaçlarının karşılanması için bağışçılardan destek bekliyor.

Bağışçıların ulaşabileceği telefon numarası: 0532 528 13 69