Mahmut Özay/İstanbul
Toplanan üniversite konseyleri üniversitelerdeki bütün eğitim faliyetlerinin kısa bir süreliğine ara verdiklerini ifade ettiler.
İşte o açıklamalar:
*Ege Üniversitesi eğitim-öğretime 5 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
*İzmir Ekonomi Üniversitesi 2-7 Kasım 2020 tarihleri arasında eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Telafi derslerinin ise yapılacağını ifade ettiler.
*Yaşar Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 hafta süreyle ara verildiğini söyledi.
*İzmir Bakırçay Üniversitesi 02-06 Kasım tarihleri arasında deprem nedeniyle eğitim-öğretime ara verdiğini açıkladı.
*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, uzaktan ve yüzyüze devam eden eğitim ve öğretime 1 hafta ara verme kararı aldı.
*Dokuz Eylül Üniversitesi önümüzdeki hafta eğitime -uzaktan eğitim dahil olmak üzere- ara verildiğini söyledi.
*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 02-06 Kasım 2020 tarihleri arası eğitime ara verme kararı aldı.