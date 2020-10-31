Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay/İstanbul

Toplanan üniversite konseyleri üniversitelerdeki bütün eğitim faliyetlerinin kısa bir süreliğine ara verdiklerini ifade ettiler.

İşte o açıklamalar:

*Ege Üniversitesi eğitim-öğretime 5 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

*İzmir Ekonomi Üniversitesi 2-7 Kasım 2020 tarihleri arasında eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Telafi derslerinin ise yapılacağını ifade ettiler.

*Yaşar Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 hafta süreyle ara verildiğini söyledi.

*İzmir Bakırçay Üniversitesi 02-06 Kasım tarihleri arasında deprem nedeniyle eğitim-öğretime ara verdiğini açıkladı.

*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, uzaktan ve yüzyüze devam eden eğitim ve öğretime 1 hafta ara verme kararı aldı.

*Dokuz Eylül Üniversitesi önümüzdeki hafta eğitime -uzaktan eğitim dahil olmak üzere- ara verildiğini söyledi.

*İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 02-06 Kasım 2020 tarihleri arası eğitime ara verme kararı aldı.