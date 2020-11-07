Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitimci İbrahim Sezgin Koca, okulların diğer yapılara göre en az yüzde 40 daha sağlam olması gerektiğine dikkat çekerek “Çünkü aynı anda binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığı gibi deprem sonunda da toplanma alanları olarak hizmet verebilirler. Bu nedenle aileler, okulların sağlamlığı hakkında yönetimden bilgi almalı” dedi. İstanbul’da yarısı özel olmak üzere 7 bin 437 okul var; öğrenci sayısı ise 3 milyonu aşıyor. Resmî kaynaklara göre 1999 öncesi yapılan okulların yüzde 90’ı depreme karşı güçlendirildi. Geriye kalan yüzde 10’unda okuyan 50 binin üzerinde öğrenci ve öğretmen için çalışmalar sürüyor. Diğer illerde ise bu rakamlar değişiyor.