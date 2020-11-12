Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

TÜM İDARİ CEZALAR DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

BORCUNU PEŞİN ÖDEYENLERİN FAİZLERİ SİLİNİYOR

Yapılandırmada borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanıyor. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Bunun hesaplanmasında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılacak. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak.



BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?



Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Başvurular borcun ilgili olduğu kuruma gerçekleşecek.



İLK TAKSİT OCAK 2021'DE BAŞLAYACAK



Borç peşin ya da 6-12-18 gibi belirlenecek aylar seçilerek ödenebilecek. Borcun ödemle vadesi ödenecek toplam rakamı etkileyecek. Borcun tamamını ödemek için maksimim 18 ay taksit yapma imkanı getirildi. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

YAPILANDIRMADAN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK



Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı. Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek. Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.