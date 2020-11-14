Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Geylan, şunları söyledi: Türk Eğitim-Sen'in anket çalışmasına 13 Ekim-3 Kasım arasında 1352 kişi katılmıştır. Ankete katılanların yüzde 86'sı öğretmen, yüzde 14'ü okul idarecisidir. Ankete katılanların %2,2'si okul öncesinde, %33,6'sı ilkokulda, %28,5'i ortaokulda, %35,7'si lisede görev yapmaktadır. Bunların %45,3'ü il merkezinde, %42,7'si ilçede, %3,9'u belde-kasabada, %8,1'i köyde görev yapmaktadır.

Ankete katılanların %43,6'sı uzaktan eğitim araçlarına ücretsiz internet imkânı sağlanmasını isterken, %34,2'sı uzaktan eğitim araçlarının ücretsiz temin edilmesi, %22,2'si de uzaktan eğitim araçlarında vergi indirimi sağlanmasını talep ediyor.

YÜZ YÜZE DAHA ÇOK KATILIM

Öğrencilerin salgın döneminde derslere yüz yüze katılımı, online katılımdan daha fazla. Öğretmenlerin %52,3'ü yüz yüze eğitimde öğrencilerin %76-100 arası derslere katılımının olduğunu belirtmektedir. Kısaca yüz yüze eğitimde derslere öğrenci katılımı online eğitimden yüksek olmasına rağmen derslere tüm öğrenci katılımının düşük olduğu söylenebilir. Araştırmaya göre Sincan ilçesinde 1060 ailenin evinde televizyon olmadığı tespit edildi. Talip Geylan ayrıca ankete katılanların yüzde 8'inin okullarında karantinaya alınan sınıf olduğunu ifade etti.