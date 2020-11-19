Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenen Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk: 1. dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak
19.11.2020 - 13:38 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,uzaktan eğitim,
747511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/747511.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER