ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar 30 Kasım'da açıklanacak
27.11.2020 - 10:36 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
Etiketler : KPSS,
749306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/749306.aspx
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