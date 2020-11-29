Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok okulda anaokullarında da yüz yüze eğitime geçildi. İlk adım İstanbul'dan geldi. İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 1 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

Ardından başkentte resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılması kararlaştırıldı. Ankara Valiliği "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Balıkesir ve Tokat'ta 30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihleri arasında, Erzurum ve Edirne'de 1 Aralık-4 Ocak arasında ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.