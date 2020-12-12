Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

31 Ağustos 2012'de yapılan MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olduklarını söyleyen memur öğretmenler bu değişikliğin iptal edilmesini, kadrolarının çalıştıkları il-ilçelerde MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla aktarılmasını istiyor. MEB tarafından 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırıldı. Kurum içi ve kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS'ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirildi. Ancak memur öğretmenler, 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce nisan ayında, sınavı da temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile mağdur olduklarını belirtiyor.

8 YILDIR MÜCADELE EDİYORLAR

8 yıldır 'asıl işimize dönmek istiyoruz' diyen yüzlerce isim Memur Öğretmenler Platformu'nun altında mücadelelerini sürdürüyor. Çalmadık kapı bırakmayan memurlar daha önce bu konuda açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un “KPSS ile öğretmenlik dışı memuriyet kazanmış memurluk yapan, başka kurumlarda meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Memur öğretmenler ilgili bir planlamamız var” açıklamasını hatırlatarak bir somut adım atılmasını bekliyor.

Memur Öğretmenler Platformu "Kanuni hakkımız olan öğretmenlik mesleğine geçiş yapmak için vermiş olduğumuz mücadelede hem maddi hem de manevi olarak kelimelerle anlatılamayacak kadar yıpratıldık, dışlandık ve ötekileştirildik. Kanuni hakkımız, birileri tarafından kasıtlı ve bilinçli olarak, hiçbir ilgi ve alakası olmamasına rağmen ilk atama kapsamındaki öğretmen adayı meslektaşlarımızla ilişkilendirilerek yasal olmayan bir hak isteme algısına dönüştü. Bütün bu yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen umudumuzu hiç yitirmedik, yitirmeyeceğiz" dedi.