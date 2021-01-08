Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü belirtti. Bakan Selçuk, dağıtımın öncelikle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak için sırasıyla aile gelir düzeyine, ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısına ve öğrencinin akademik durumuna bakıldığını belirtti.
Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği sürüyor
08.01.2021 - 22:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
758542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/758542.aspx
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