Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor. Yayınlanan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanında başvuru şartları belli oldu.

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İstenilen Belgeler:

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),

Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),

ALES Sonuç Belgesi,

Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. )

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.