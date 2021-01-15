Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış yüz yüze sınavların, karne notuna dahil edilmeyeceğini belirtti. Velilerin, sınav notlarının, ilk dönem karne notu olarak değerlendirmesinde kullanılmasını istemeleri hâlinde 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, aynen devam edecek. 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda etkinliklere katılım puanları, varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. Utku Şimşek

