Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Bizimevler Kampüsleri’nde düzenlenecek olan İGS’ye ilkokul 4,ortaokul 5,6,7,8 ve liselerin 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecekler. Sınava katılacak öğrenciler İhlas Koleji’nin www.ihlaskoleji.k12.tr web adresinden online kayıt yaptırabilecekler. Kayıtlar 25 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Sınav sonuçları ise 5 Mart 2021 Cuma günü İhlas Kolejinin internet sayfasından açıklanacak. İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan indirimler vereceğiz” dedi.