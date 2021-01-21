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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'den KPSS açıklaması
21.01.2021 - 14:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün:"Değerli KPSS adaylarımız, 2020-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalarınız güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır."
Etiketler : ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün,KPPSS,lisan,ön lisans,orta öğretim,
761585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/761585.aspx
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