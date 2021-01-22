Yaklaşık 18 milyon öğrenci, üç hafta sürecek "yarıyıl tatiline" giriyor. 31 Ağustos'ta start verilen yüz yüze eğitimde birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitime devam edildi. Uzaktan eğitim, bugün elektronik karnelerin erişime açılmasıyla son bulacak. Karne notları ise, derse katılım puanıyla belirlenecek. Öte yandan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan kurslar ile 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında verilen yüz yüze eğitim, 22 Ocak'ta başlatılacak.
Okullar bugün üç haftalık tatile girdi
22.01.2021 - 03:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim, bugün sona eriyor.
Etiketler : uzaktan eğitim,okul tatili,
761708 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/761708.aspx
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