Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, üç hafta sürecek "yarıyıl tatiline" giriyor. 31 Ağustos'ta start verilen yüz yüze eğitimde birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitime devam edildi. Uzaktan eğitim, bugün elektronik karnelerin erişime açılmasıyla son bulacak. Karne notları ise, derse katılım puanıyla belirlenecek. Öte yandan, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan kurslar ile 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında verilen yüz yüze eğitim, 22 Ocak'ta başlatılacak.