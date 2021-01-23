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Bakan Selçuk'tan anlamlı paylaşım
23.01.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Her ev bir okul oldu diyoruz ya geçenlerde gittiğim bir köy evinde gördüm bu kareyi... 'İçeride öğrenciler dersteyse ve evimizin bahçesi de şimdilik okul bahçesi olmuşsa bayrak direği neden olmasın?' demiş sanki evin sahibi..."
Etiketler : bakan selçuk,
762094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/762094.aspx
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