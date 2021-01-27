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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımladı
27.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Aygün: "4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlanmıştır. Başvurularınızı 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında yapabilirsiniz."
Etiketler : msb,ösym,eğitim,
763076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/763076.aspx
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