Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

500 bin tablet, öğrencilere teslim edildi. Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferansla bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini vurguladı. “Sözümüzü tuttuk; ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor” diyerek müjdeyi veren Selçuk, şubat sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarın teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Tamamı Bakanlık tarafından tedarik edilen tabletlerde, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde yapılacak. Bütün dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması sebebiyle Bakanlık, dağıtımı yedi faz hâlinde uyguladı. Son fazda 17 şehre yapılan sevkiyat ile 500 bin tablet dağıtıldı.