Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

112 farklı branştan bin gönüllü öğretmen ve teknik kadrodan oluşan büyük bir ekip, 10 ayda 10 bin videoyla rekorluk çekimlerde görev aldı. Öğretmenlerin büyük emek verdiğini belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınıflarımızın kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana, kendi çocukları gibi gördükleri bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık" dedi. TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanalları, 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladı. Ankara ve İstanbul’da 13 stüdyo kuruldu. 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı, 10 bine ulaştı. 3 kanalda toplam 11 bin 128 saat yayın yapıldı. Öte yandan, Eylül 2020’den bu yana 167 EBA Mobil Destek Aracı da, 142 bin km yol katederek, 2 bin 432 yerleşim yerinde 38 bin 39 çocuğa ulaştı.