Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak!
06.02.2021 - 14:10 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi almak üzere ilan açtı.
Etiketler : Karatay Üniversitesi,
765597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/765597.aspx
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