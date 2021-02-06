Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve   Atanma   Yönetmeliği’nin   ilgili   maddeleri   uyarınca   aşağıdaki   tabloda   belirtilen   Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

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