Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
07.02.2021 - 15:26 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 7 öğretim üyesi alacağını ilan etti.
Etiketler : Hasan Kalyoncu Üniversitesi,
765864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/765864.aspx
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