Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Bakan Selçuk, salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkmasını ve okulların açılmasını dilediğini ifade etti. İhtimalleri hesaplayarak, bütün tedbirleri alarak öğretmenleri ve çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabaladıklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti: Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri sebebiyle bütün sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bunu gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız. Çağın gereklilikleri, şartların doğurduğu ihtiyaçlar, sizlerin beklentileri ve teklifleriniz doğrultusunda eğitimlerimiz artarak devam edecek.