Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
Özyeğin Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alıyor
15.02.2021 - 11:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özyeğin Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacağını ilan etti.
Etiketler : Özyeğin Üniversitesi,
767773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/767773.aspx
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