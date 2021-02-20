Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İlk, orta, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katılabildiği yarışmada gençlerden prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmesi bekleniyor. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle eğitimde de ortaya çıkan yeni normal sürece parlak fikirleriyle ışık tutacak gençler yarışmaya 28 Şubat’a kadar başvuru yapabiliyor. Bu sene ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak. TEKNOFEST bu sene 21-26 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.