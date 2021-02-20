Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
KTO Karatay Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak
20.02.2021 - 13:47 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.
Etiketler : Karatay Üniversitesi,
769111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/769111.aspx
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