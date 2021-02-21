Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
21.02.2021 - 10:00 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi, belirlenen fakülte/yüksekokul bölüm/programları için 9 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını ilan etti.
Etiketler : Rumeli Üniversitesi,
769288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/769288.aspx
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