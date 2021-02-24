Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Halil İbrahim Zeybek, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'nda eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için öğrencilere yönelik bir dizi karar aldıklarını belirtti. Salgının başladığı tarihten itibaren güçlü altyapıları sayesinde uzaktan eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıklarının altını çizen Zeybek, "2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı içinde üniversitemizde hibrit (karma) eğitim modeli ile eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülmesi yönünde kararlar aldık. Öğrencilerimizin bir kısmını dahi olsa üniversitemizde yeniden görecek olmak bizleri de heyecanlandırıyor." ifadelerine yer verdi. Zeybek, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmesi adına tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayarak üniversite senatosunda alınan kararın herkes için hayırlı olmasını diledi. Açıklamada ayrıca, üniversite senatosunca alınan karar gereğince, özellikle yetkinlik kazanmadan mezuniyeti eksik ve telafisi güç olan bölüm ve programlara sahip Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf ve üzeri öğrencileri ile meslek yüksekokullarının uygulama yapacak bölümlerinde eğitimlerin, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında şartlara uygun ve yeterli sayıda gruba bölünerek vize sınavlarından sonra yüz yüze olacak şekilde planlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. - Öğrencilere kayıt dondurma hakkı Yüz yüze yapılacak uygulamaların tarihleri ve öğrenci gruplarının listelerinin ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu tarafından belirlenerek duyuruların yapılmasının karara bağlandığı bildirilen açıklamada, senatonun diğer kararları ise şöyle sıralandı: Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde yer alan akademik birimler, eğitim modelleri ve ders işleyiş detaylarını, 1 Mart 2021 tarihine kadar kendi internet sayfalarında duyuracak. Uygulamalı eğitimlere azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla, öğrenciler seyreltilerek ve gruplara ayrılarak eğitimlerin yapılması ilgili birimlerin yetkili kurullarınca planlanacak. Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı, azami süreyi dolduran öğrenciler için yapılan ek sınavlar ve mezuniyet sınavlarının uzaktan eğitim modeli ile çevrim içi sınav, ödev, proje, sunum vb. uygulama şekillerinde yapılacak. Salgın süreci nedeniyle eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı tanınacak. Pedagojik formasyon ile ilgili duyurular ise Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün açıklamalarına bağlı olarak sonradan yapılacak. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında YÖK'ün alacağı kararlar doğrultusunda, eğitim ve öğretim şeklinde yeni düzenlemeler planlanacak.