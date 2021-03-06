Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkemenin kararında ertelenen imtihana giremeyenlere yeni bir hak tanınmasının önemine işaret edildi. Kararda ayrıca sınavı kazanarak usulüne uygun bir şekilde eğitimlerini tamamlayan kişilerin eğitiminin geçersiz sayılmasının oldukça ağır bir müdahale olduğu ifade edildi. Sınavın iptal edilmiş olmasında başvurucunun hiçbir kusuru bulunmadığına dikkati çeken kararda “İptalin asıl sebebi sınavın ertelenmesi kararından sonra usulüne uygun bir ilan yapılmadan sınavın tekrarlanmış olmasıdır. Sınavın iptaline yol açılmasında asıl sorumluluk idareye aittir . Öte yandan idarenin iptal kararının gereğini yerine getirmek için yeterince hızlı davrandığı da söylenemez” ifadeleri yer aldı.