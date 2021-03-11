Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alıyor
11.03.2021 - 06:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü, 5 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
773763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/773763.aspx
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