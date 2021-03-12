Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.
Beykoz Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
12.03.2021 - 12:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
Etiketler : Beykoz Üniversitesi,
774061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/774061.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER