Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 22 Mart'a kadar sınava başvurabilecek. Sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak resmî internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapılabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.