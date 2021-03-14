Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alımı yapacak.
Üsküdar Üniversitesi 56 akademik personel alacak
14.03.2021 - 09:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, 56 akademik personel alınacağını duyurdu.
Etiketler : üsküdar üniversitesi,
774426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/774426.aspx
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