Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Meslek Yüksekokuluna, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak
14.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 9 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 27 Mart 2021.
Etiketler : İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu,
774460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/774460.aspx
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