Ayrıntılar geliyor...
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimde "kontrolü elden bırakmayın" uyarısı
15.03.2021 - 14:20 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun."
Etiketler : yüz yüze eğitim,
774783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/774783.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER