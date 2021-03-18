Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversite, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere Öğretim Elemanları alacaktır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak
18.03.2021 - 09:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 02 Nisan 2021.
Etiketler : İstanbul Gelişim Üniversitesi,
775491 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/775491.aspx
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