Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA dijital platformu ve TRT EBA kanalları ile yürütülen uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere, tablet bilgisayarlar, EBA Destek Noktaları ve EBA Mobil Destek araçları ile katkı sunmayı sürdürüyor. Sayıları 15 bine yaklaşan EBA Destek Noktalarına UNICEF finansmanıyla eklenen 164 yeni merkezin ve 6 Mobil Destek Aracının tanıtımı Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi. Tören öncesinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her öğrencimizin evlerinden canlı derslere katılabilmesi konusunda çok büyük bir altyapı oluşturduk. Bu altyapıyı uluslararası standartlarda ele aldığımızda gerçekten öğrencilerimizin çok büyük bir kısmına hizmet edecek bir hale getirdik. Günlük 3 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine de eriştik. Ancak bazı aksaklıkları da gidermek için öğrencilerimize 25 GB internet paketi olan 100 binlerce tablet vermek ve bunun da yanı sıra 15 bine yakın EBA Destek Merkezi kurarak öğrencilerimizin en yakın EBA Destek Merkezlerine giderek burada istediği gibi yararlanmasını, ücretsiz olarak hizmetlerden yararlanması, söz konusu. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz ve bu çaba da bugün UNICEF’in desteği ile 164 yeni EBA Destek Merkezi’ni hazırladık. Böylece her çocuğumuza da adil bir şekilde ulaşma imkânımız olduğunu da göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Destekleme ve yetiştirme destek kurslarımızı 31 ağustostan bu yana açık tutuyoruz”

EBA noktalarının yanı sıra destek kurslarının da devam ettiğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınava girecek öğrencilerimiz arasında eşitsizlik olmaması için destekleme ve yetiştirme destek kurslarımızı 31 ağustostan bu yana açık tutuyoruz. Yani isteyen her öğrencimiz, istediği her yerde ücretsiz olarak yüz yüze sınavlara hazırlık için öğretmenlerinden ders alabilir. Bu eşitsizliği gidermek, daha ötesinde de fırsat adaleti sağlamak için son derece kritik bir uygulama. UNICEF Türkiye Temsilciliği’nin desteği ile açılan bu 164 EBA Destek Noktası’nın elbette belli bölgelerde açıldığını arkadaşlarımız videoda ifade etme imkanı buldular. Hatay, Kilis, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara’da, ayrıca mülteci ve korunma altında çocukların da bulunduğu okullarımızda hem Mobil EBA Destek Aracı ile destek sağlamak, hem de EBA Destek Merkezi kurmak biçiminde hayata geçmişti” diye konuştu.

“Bu merkezler kalıcı merkezler”

Uzaktan eğitim kapsamında kurulan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA’nın en çok tıklama alan eğitim portalı olarak dünyada ilk sıraya yerleştiğini belirten Bakan Selçuk, “Bu merkezler kalıcı merkezler. Yani küresel salgın döneminin bir ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil. Bu merkezler dünya çapında bir standarda kavuşmuş olan ve yaklaşık 20 milyara yakın bir tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA’nın küresel salgın sonra erdiğinde de tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak. Bunu da özellikle belirtmek isterdim. Müfredattaki konuların pekiştirilmesi nitelediğinde ve bazı derslerin yeniden, yeniden izlenmesi niteliğinde bazı çalışmalara hizmet edecek” şeklinde konuştu.

UNICEF desteği ile kurulan destek noktalarında donanımların geliştiğini belirten Bakan Selçuk, “Bu 164 destek noktasında 15 öğrenci ve 1 öğretmen veya 20 öğrenci ve 1 öğretmen, masaüstü bilgisayar seti olmak üzere 3 bin 169 web kamerası var. Bu kamerayı yaygınlaştıracağız. Yani çocukların evlerinden de sınıfın içerisine bağlanması konusunda bir altyapı oluşturmaya da başladık” açıklamasında bulundu.