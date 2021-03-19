Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, sektörünün en önemli standartlarından biri olan The ONE Awards’ta özel eğitim kurumları kategorisinde yılın en itibarlı eğitim kurumu oldu.

Marketing Türkiye ve AkademetreResearchand Strategic Planning iş birliğiyle bu yıl yedincisi düzenlenen The ONE Awards ödül töreni pandemi şartları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Törende yıl içinde itibarını en çok artıran markalarla, bu başarıda emeği geçen medya, PR, reklam ve dijital ajansları ödüllendirildi. 20’nci yılını kutlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi yılın en itibarlı eğitim kurumu oldu.

Bu yıl 53 kategoride gerçekleştirilen araştırmada toplam 12 ilde bin 200 kişiyle görüşülerek, sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar “Yılın İtibarlısı” ilan edilirken; bu başarıya ortak olan paydaşları da ödüllendirildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi bu dönem Medya İletişim Mecraları( Mim Medya) ve Genna İstanbul ajansları ile çalıştı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin aldığı ödülün kendilerini gururlandırdığını belirterek “Üniversitemizin son dönemde yakaladığı ivme çok sevindirici. Ancak bununla yetinmeyecek, üniversitemizin diploma değerini yükseltmek için çok daha fazla çalışacağız. Bu ödülün kazanılmasında etkili olan akademisyenlerimize, üniversitemizin idari personeline ve çalıştığımız ajanslara teşekkür ederim” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, pandemi nedeniyle uygulanan online eğitim sistemini en hızlı uygulamaya koyarak bu alanda yüzde 100 başarı sağlamıştı. Üniversite vakıf üniversiteleri arasında en yüksek doluluk oranını yakalayan öğretim kurumlarından olmuş ve bu yıl kontenjanının yüzde 95.5’ini doldurmuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi lisansüstü eğitimlerde de en çok tercih edilen üniversiteler arasında bulunuyor. Sosyal sorumluluk projelerini, akademik ve kültürel etkinliklerini pandemi sürecinde de devam ettiren üniversite, geçtiğimiz bir yıl içerisinde 300’ün üzerinde online etkinlik yaptı.