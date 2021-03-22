Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

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