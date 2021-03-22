Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33. Maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.
Maltepe Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alıyor
22.03.2021 - 11:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2 araştırma görevlisi alacağını ilan etti.
Etiketler : Maltepe Üniversitesi,
776493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/776493.aspx
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