Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yapılacak yüz yüze sınavlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” denildi.