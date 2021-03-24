Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemiz  aşağıda  belirtilen  birimlerine;  "2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu","657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun 48. maddesi",  "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinin  ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Başvuruların 24/03/2021 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (07/04/2021 tarihi mesai  bitimine  kadar)  şahsen  veya  postayla  yapılması  gerekmektedir. 

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