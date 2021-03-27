Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Şirketten yapılan açıklamaya göre ASELSAN, mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonuyla ilgili olarak komiteye başvuru yaptı. Başvuru döneminin ardından uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular içerik değerlendirmesine alınarak bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirildi. ASELSAN, değerlendirmelerin ardından 15 Mart 2021’de açıklanan başvuru sonucu mesleki eğitim alanında Erasmus+ akreditasyonuna hak kazandı. Böylece şirket, program dâhilindeki hedeflerini uygulayabilmek amacıyla 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir metotla hibe alma imkânı elde etti. Çalışanlar program üyesi ülkelere artık gidebilecek.