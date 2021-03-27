Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sahibinden satılık araç, ev, dükkân ilanlarına son zamanlarda okul ilanlar da eklendi... İnternetten araştırma yaptığımızda ülkenin farklı noktalarından bu ilanlar karşımıza çıkıyor. Hatta daha erken okulu satmak için özeliklerini bile siteye koyanlar var. Salgın sebebiyle etkilenen özel okullar çıkış yolu arıyor. Eğitim girişimcisi Ümit Kalko ile bu ilanları, özel okulların geleceğini ve pandemi sonrası eğitimi konuştuk. ‘Sahibinden satılık okul’ için Ümit Kalko, “Şu kesinlikle unutulmamalı ki, 10.000’in üzerinde özel okul varken bunlardan 15-20 tanesinin devren satılık olması bütün sektörün sıkıntıda olduğu anlamına gelmemeli” görüşünde...

OKUL BİRLEŞMELERİ ARTTI

“Eğitim sektörü hem zorlukların hem de fırsatların eşiğinde bir dönem yaşadı” diyen Ümit Kalko’nun açıklamaları şöyle: Pandemi dönemi ne yazık ki bir kesim için okul kapanışlarıyla ve öğrenci kayıplarıyla sonuçlandı. Bunun en önemli sebebi ekonomik daralmanın eğitim yatırımlarına ve velilerin özel okul tercihine yönelik olumsuz etkisi...

Bu süreçte öğrenci sayılarında yaklaşık %25 oranında azalma oldu. Yine aynı doğrultuda diğer sektörlerde olduğu gibi belli sayıda kapanışlar da söz konusuydu. Ancak bu süreçte en belirgin olarak göze çarpan okul birleşmeleriydi. Bizler bu dönemin yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecine gireceğini düşünmekteyiz. Çünkü dünya çapında bağışıklığın ve aşılanmanın yansıması 2021-2022 eğitim öğretim yılı için oldukça umut verici. Eğitimde hibrit modelin de bütün dünyada kabul görmüş ve bu süreçte çözümcül bir öğrenme deneyimi süreci sunması da eğitim-öğretim faaliyetlerinin yenilikçi bir penceresi oldu.

İYİ SINAV VERDİLER

Bizler zaten okullarımızda büyük teknoloji yatırımları ile ilerlerken eğitim yatırımlarının teknoloji yatırımlarıyla bütünleşmesi de bu dönemde artı değer oldu. Bu artı değerin sektöre yönelik olumlu etkisi ise bir sonraki dönemde özel okulların daha tercih edilir olmasıyla sonuçlanacaktır. Bunun sebebi özel okullar online eğitimde içerik, teknik yönetimde çok hızlı bir manevra ve iletişim ağıyla topyekûn bu döneme iyi adapte oldu.

İŞ BİRLİKLERİ OLUMLU ETKİLEDİ

Ümit Kalko “Bu dönem aynı zamanda eğitim markalarının iş birliğini de olumlu etkiledi. Tekil okullar zincir okulların eğitim yönetimi süreçlerine dâhil olarak bu süreci daha az zorlukla geçirdi. Önümüzdeki dönemde online eğitim bir zorunluluk değil tamamlayıcı bir çözüm olacağı için okul binalarında yüz yüze eğitim devam ediyor olacak, hibrit eğitimin online yönü kişiselleştirilmiş eğitimde öğrenciyi zamanda ve mekanda bağımsız çalışma olanakları sağlayacak. Öğrencilerin öğrenme ve gelişim yolculuğu eminim marka birlikleri, yenilikçi uygulamalar ve hibrit eğitimin güçlü yönleriyle ivme kazanacak, özel okullar da bu sene yaşadığı dönüşüm deneyimiyle artan öğrenci ve okul sayısıyla eğitim sektörüne katkı sağlamaya devam edecek” dedi.